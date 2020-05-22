За два месяца карантина: Энергетики вернули свет в дома в 192 населенных пунктах Донетчины (Видео)

За два месяца карантина ДТЭК Донецкие электросети ликвидировал 4,6 тысяч аварий и вернул свет в дома 211 тысяч клиентов в 192 населенных пунктах Донецкой области. Об этом сегодня, 22 мая, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что за последние 2 месяца клиенты обращались в компанию через дистанционные сервисы 104,7 тыс. раз, из них 100 тыс. раз – по телефону. Кроме того, получено 1,2 тыс. писем на электронную почту, а через страницу Facebook к обратились 3 тыс. раз.

Сейчас административный персонал преимущественно продолжает находиться на дистанционном режиме работы. Производственный персонал работает с учетом всех средств защиты: антисептики, маски, дезинфекторы. Для сотрудников организована транспортировка на рабочие места без использования общественного транспорта. «Все эти меры позволили без сбоев в работе отработать первые сложные карантинные месяца», – отметили в компании.