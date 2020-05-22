В мае газ для населения подешевел еще на 21%, – НАК «Нафтогаз»

Падение цен на газ в Европе и накопленные запасы топлива в хранилищах Украины повлекли очередное снижение тарифов на газ для украинцев. В мае 2020 года цена газа для населения снизилась на 21%. Об этом сообщает пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины».

«В мае 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках публичных специальных обязанностей (ПСО), снизилась до 2,3 грн за кубометр (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами). Это на 21% меньше по сравнению с апрелем 2020 года», – говорится в сообщении.

Всего с начала года цена снизилась на 51%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года падение стоимости газа достигло 62%.

В компании отмечают, что мировой экономический кризис вызвал рекордное падение цен на все виды энергоносителей, в том числе – на природный газ. По данным аналитиков НАК «Нафтогаз Украины», в мае цена газа в Европе достигла исторического минимума за последние 10 лет. В Украине на цену дополнительно давит высокий уровень заполнения подземных хранилищ газа, где из-за основательной подготовки к предыдущему отопительному сезону и теплой зимы накопился фактически годовой объем добычи газа государством – 17,5 млрд кубометров.