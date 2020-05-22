В России сидит в СИЗО: У воевавшего за «ДНР» серба отказало легкое

У гражданина Сербии Горана Чирича, который 9 месяцев содержится в СИЗО Ростова-на-Дону (Россия), отказало легкое. Об этом в соцсети сообщает жительница Донецка Анна Илясова.

В СИЗО он ожидает экстрадицию в Сербию. «Он уже 9 месяцев находится в СИЗО и у него развилась тяжелая форма туберкулеза. В СИЗО ему не оказывают никакую медицинскую помощь, в которой он нуждается. Одно легкое уже не функционирует», – написала дончанка.

«Сейчас Горан Чирич находится в Ростовском СИЗО. Был он задержан, как только пересек границу на пропускном пункте Успенка. Задержан по запросу Сербии. Горан Чирич так же является гражданином ДНР он имеет паспорт. В Донецке у него есть супруга и постоянное место проживания», – напомнила Илясова.

Как сообщалось ранее, Ростовский областной суд (РФ) принял решение об экстрадиции в Сербию гражданина этой страны Горана Чирича, который воевал в «ДНР». Российский суд отказался признавать серба «гражданином ДНР», несмотря на «награды» и наличие «республиканского паспорта».

Чирич приехал воевать в «ДНР» в 2015 году, сразу после того, как в Сербии на него было заведено уголовное дело, и он находился в розыске. В Донецке он женился на активистке «русской весны».

Серб воевал в подразделении «Пятнашка», под Марьинкой он был контужен, из боев в Дебальцево он вернулся с двусторонним воспалением легких и туберкулезом.

Чирич был задержан в 2019 году по запросу Интерпола российскими правоохранителями при попытке выехать из «ДНР» в Россию.