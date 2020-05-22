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Впервые в Украине: Донетчина представила Google-карту видеорезюме соискателей

22.05.20 22:28

Донецкая областная служба занятости создала и внедрила первую в Украине интерактивную карту видеорезюме соискателей региона. Отныне искать работников можно через карту видеорезюме Донецкой области на платформе Google maps. Об этом сообщила директор Донецкой областной службы занятости Валентина Рыбалко.

Новое ноу-хау позволяет в удобное для работодателя время осуществить подбор квалифицированного персонала. Карта предоставляет возможность дистанционно посмотреть видеорезюме кандидатов на вакантные должности. Кроме этого, она помогает ознакомиться с кадровым потенциалом региона по геометками на карте.

На данный момент в базе данных присутствуют видеорезюме из 21 города и райцентра Донецкой области, но база постоянно обновляется.

Ознакомиться с видеорезюме соискателей региона можно бесплатно, перейдя по ссылке.

Напомним, что в 2019 году Донецкий областной центр занятости создал интернет-карты вакансий. По данным картам можно узнать о вакансиях в отдельных районах города, ознакомиться с основными требованиями, получить базовую информацию о работодателе и пр.

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