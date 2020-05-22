Он только вернулся с фронта: В Нацгвардии подтвердили смерть своего служащего в «кровавой рыбалке»

В Национальной гвардии Украины подтвердили, что в «кровавой рыбалке» был убит их служащий – старший сержант Виталий Вульчин.

«Он только что вернулся с фронта, где 8 месяцев оборонял нашу страну от марионеточных боевиков и кадровых военных соседней восточной страны. Пройдя ожесточенные бои на Светлодарской дуге, где каждый день смерть дышала ему в спину, страшная трагедия подкралась на мирной земле. Он был застрелен во сне, когда отдыхал на заслуженном отдыхе со своими друзьями», – говорится в сообщении Нацгвардии в Facebook.

Виталий Вульчин

Напомним, ночью 22 мая неподалеку села Новоселица Попельнянского района Житомирской области местный житель из охотничьего ружья расстрелял 7 отдыхавших, которые были участниками АТО на Донбассе. Среди погибших есть действующие военнослужащие Национальной гвардии Украины.

По данным МВД, у водоема на рыбалку накануне собралась компания старых друзей, вместе с которыми находился и арендатор водоема. Мужчины ловили рыбу, употребляли спиртное, а затем шестеро из них легли спать, в то время как остальные трое – продолжали застолье. В дальнейшем между собутыльниками возник спор, и арендатор водоема расстрелял товарищей, один успеть убежать и вызвать полицию.

По версии супруги подозреваемого, ее муж вину признал и сообщил, что конфликт разгорелся из-за слов приятелей о том, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию.

Однако брат подозреваемого изложил другую версию событий. По его словам, подозреваемый жаловался на вымогательство со стороны местных копов. 21 мая Государственное бюро расследований задержало главу районной полиции за взятку, а вечером к мужчине приехали знакомые «добровольцы», которые заподозрили его в «подставе».

Полиция Житомирской области подтвердила, что жертвами стрельбы на пруду стали участники АТО / ООС на Донбассе. Самый молодой – 1990 года рождения и 1970-го – самый старший. Все они жители Киева.