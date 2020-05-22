Доход уже упал на половину: После отмены карантина предпринимателям Донбасса нужна дополнительная поддержка

После отмены карантина предприниматели Донбасса нуждаются в дополнительной поддержке. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел Датский совет беженцев – Датская группа разминирования (DRC-DDG) среди почти 600 предпринимателей, которым ранее была предоставлена помощь от данной организации.

Опрошенные предприниматели работают в различных областях: от небольших производств и фермерских хозяйств, до сферы общественного питания и индустрии красоты.

77% из них заявили о негативном влиянии карантина, 38% предпринимателям пришлось приостановить свою деятельность.

77% самозанятых лиц и 91% малых/средних бизнесов (МСБ) сообщили о снижении доходов на 50 %.

В то же время, 85% предпринимателей планируют возобновить работу. Однако для этого им необходима поддержка:

в финансовой помощи нуждаются 42% МСБ и 37% самозанятых лиц;

27% представителей микробизнеса главным условием возобновления работы назвали снятие карантина.

Опрос проходил с 30 марта по 17 апреля. Всего опросили 591 предпринимателя. Это микробизнесы, а также представители малого и среднего бизнеса (МСБ).

Большинство из опрошенных малых/средних бизнесов работают в Донецкой области — 66%, также 22% ведут деятельность в Луганской области, 10% — в Днепропетровской. Среди микробизнесов 50% работает в Донецкой области, 25% — в Луганской, 9% — в Днепропетровской, 13% — в Запорожской.

Напомним, что Датский совет беженцев – неправительственная общественная организация, которая возобновила свою деятельность в Украине в 2014 году. В 2017-2020 годах DRC-DDG помогли 91 малому/среднему бизнесу, это создало более 250 новых рабочих мест. Также организация за эти годы смогла поддержать 573 микробизнеса.