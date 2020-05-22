Дело о «кровавой рыбалке»: Убившему 7 участников АТО/ООС полиция сообщила о подозрении

В полиция Житомирской области сообщила о подозрении арендатору ставка, на котором были убиты 7 участников АТО/ООС, в совершении им умышленного убийства двух и более лиц (п.1.ч.2 ст. 115 УК Украины). Об этом сегодня, 22 мая, сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, 22 мая на берегу пруда возле села Новоселица (Житомирская обл.) у арендатора водоема возник конфликт с его знакомыми, с которыми он накануне распивал спиртные напитки.

Во время конфликта подозреваемый из охотничьего ружья ИЖ-58 умышленно убил 7 человек. Среди убитых – бывшие участники АТО/ООС, военнослужащие Нацгвардии и волонтеры.

Арендатор водоема был задержан, с места происшествия изъято охотничье ружье.

Причины конфликта и обстоятельства совершения уголовного преступления устанавливаются.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ночью 22 мая неподалеку села Новоселица Попельнянского района Житомирской области местный житель из охотничьего ружья расстрелял 7 отдыхавших, которые были участниками АТО на Донбассе. Среди погибших есть действующие военнослужащие Национальной гвардии Украины.

По данным МВД, у водоема на рыбалку накануне собралась компания старых друзей, вместе с которыми находился и арендатор водоема. Мужчины ловили рыбу, употребляли спиртное, а затем шестеро из них легли спать, в то время как остальные трое – продолжали застолье. В дальнейшем между собутыльниками возник спор, и арендатор водоема расстрелял товарищей, один успеть убежать и вызвать полицию.

По версии супруги подозреваемого, ее муж вину признал и сообщил, что конфликт разгорелся из-за слов приятелей о том, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию.

Однако брат подозреваемого изложил другую версию событий. По его словам, подозреваемый жаловался на вымогательство со стороны местных копов. 21 мая Государственное бюро расследований задержало главу районной полиции за взятку, а вечером к мужчине приехали знакомые «добровольцы», которые заподозрили его в «подставе».

Полиция Житомирской области подтвердила, что жертвами стрельбы на пруду стали участники АТО / ООС на Донбассе. Самый молодой – 1990 года рождения и 1970-го – самый старший. Все они жители Киева.