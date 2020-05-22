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Опять Мариуполь: На Донетчине подтвержден новый случай COVID-19

22.05.20 23:49
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За сегодня, 22 мая, в Донецкой области лабораторно подтвержден еще один новый случай коронавирусной болезни. Об этом в вечернем итоговом сообщении проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Он уточнил, что заболевший – 69-летний житель Мариуполя. Он заразился от человека, у которого наличие вируса было подтверждено ранее.

Таким образом, с начала объявления карантина в Донецкой области зарегистрированы 142 случая COVID-19, из них:

  • 4 из них завершились летальным исходом;
  • 58 пациентов выздоровели;
  • 80 продолжают лечение.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 22 мая в Украине коронавирусом заболели 20 148 человек (6 585 человек – выздоровели, 588 пациентов скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Луганской области – 43 случая COVID-19 (33 человека выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 339 случаев коронавируса (выздоровели – 80 человек, летальных случаев – 9). В «ЛНР» – 377 заболевших коронавирусом (выздоровели – 133 человек, летальных случаев – 5).

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