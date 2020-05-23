Не выполнили условия: В Донецкой и Луганской областях карантин не ослаблен

По итогам 22 мая Донецкая и Луганская области не перешли ко второму этапу карантина, который предусматривает ослабление ограничительных мер. Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, передают «Донецкие новости».

В ЦОЗ отметили, что переход ко второму этапу возможен при условии соответствия эпидситуации в области трем критериям:

количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения должна составлять менее 12; загруженность коек в медучреждениях, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, должна быть менее 50%; среднее количество тестирований на коронавирус (методами ПЛЦ и ИФА) в течение последних 7 дней должно быть 12 тестов на 100 тыс. населения.

По состоянию на конец дня 22 мая только 16 регионов из 25-ти перешли на второй этап карантина.

Донецкая и Луганская области остаются на первом этапе, без ослабления карантинных мер. На Донбассе не соблюден третий критерий – число проведенных тестов не доходит до нормы в 12 тестов на 100 тыс. населения:

в Донецкой области – 8,32 теста на 100 тыс. населения;

в Луганской области – 7,26 теста на 100 тыс. населения;

Анализ эпидемической ситуации по итогам 22 мая в разрезе регионов: