COVID-19 подтвердили почти у 1,5 тыс. детей, – Минздрав

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 432 новых случая заболевания COVID-19. При этом выздоровели 344 человека. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такие данные сегодня, 23 мая, на брифинге озвучил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки заболели 432 человека. Из них 60 детей, а также 93 медработника. Были госпитализированы 107 человек. Зафиксированы 17 летальных случаев. При этом выздоровели 344 человека. В целом за все время пандемии в Украине заболели 20 580 человек. Из них 1 494 ребенка и 4 000 медработников. При этом в целом выздоровели 6 929 человек, а летальных случаев 605», – сказал глава Минздрава.

Максим Степанов также проинформировал, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано во Львовской (45), Ровенской (45), Черновицкой (59) областях и г. Киеве (47).

Отметим, что, по данным Минздрава, по состоянию на 9:00 сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 143 случая заболевания COVID-19 (по данным Донецкой облгосадминистрации – 142), в Луганской – 43 случая.