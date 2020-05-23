Люди заблокированы: Когда откроют КПВВ на Донбассе (Видео)

КПВВ на Донбассе закрыты, люди заблокированы. Тысячи украинцев по ту сторону линии разграничения – без доступа к социальным услугам, не могут получить пенсии. Иногда это приводит к критическим последствиям. «Люди на грани голода, на грани выживания», – говорит эксперт Александр Ворошков.

К тому же, на неподконтрольной части Донбасса не хватает дезинфекторов и некоторых медпрепаратов – противовоспалительных, противовирусных, говорят в СБУ.

Чем дольше будет длиться карантин, тем более напряженной будет ситуация, прогнозируют эксперты. А когда пункты пропуска откроют, будут километровые очереди, так как люди поедут за своими деньгами. «Гуманитарная катастрофа – она есть, присутствует. Она оттянута во времени. Мы ее сейчас не видим, но понимаем, что, к сожалению, ее вероятность очень высока», – говорит Ворошков.

Сейчас пересечь КПВВ можно лишь в отдельных случаях – это необходимость лечения или смерть близких родственников. Тем, кто собирается ехать, прежде всего необходимо отправить письмо на электронную почту или позвонить в колл-центр Объединенных сил: там расскажут, как оформить заявку. Все контакты есть на странице операции Объединенных сил в Facebook.

Решение принимает лично командующий Объединенных сил. Но есть риск, что с той стороны человека могут развернуть.

За время карантина пропустили только около сотни людей. Но как только будет приказ – откроют путь для всех. «Если будет принято решение о возобновлении пропускных операций в обычном режиме, мы все понимаем, что будет большой пассажиро-транспортный поток. Мы готовы обеспечить личным составом все рабочие места, а также создать дополнительные при помощи мобильных комплексов пограничного контроля», – сообщил помощник начальника Краматорского пограничного отряда Игорь Заруднев.

Военнослужащие предостерегают украинцев от попыток пересечь линию разграничения в обход транспортных коридоров – это очень опасно. Можно подорваться на минах.

Ранее сообщалось, что 14 мая при попытке перейти линию разграничения в обход пропускного пункта на мине подорвалась молодая женщина. Раненная, она смогла доползти до позиций украинских военных, где ей оказали помощь.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»