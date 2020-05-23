RU
Все новости

Люди заблокированы: Когда откроют КПВВ на Донбассе (Видео)

23.05.20 17:15
Скриншот видео
Скриншот видео

КПВВ на Донбассе закрыты, люди заблокированы. Тысячи украинцев по ту сторону линии разграничения – без доступа к социальным услугам, не могут получить пенсии. Иногда это приводит к критическим последствиям. «Люди на грани голода, на грани выживания», – говорит эксперт Александр Ворошков.

К тому же, на неподконтрольной части Донбасса не хватает дезинфекторов и некоторых медпрепаратов – противовоспалительных, противовирусных, говорят в СБУ.

Чем дольше будет длиться карантин, тем более напряженной будет ситуация, прогнозируют эксперты. А когда пункты пропуска откроют, будут километровые очереди, так как люди поедут за своими деньгами. «Гуманитарная катастрофа – она есть, присутствует. Она оттянута во времени. Мы ее сейчас не видим, но понимаем, что, к сожалению, ее вероятность очень высока», – говорит Ворошков.

Сейчас пересечь КПВВ можно лишь в отдельных случаях – это необходимость лечения или смерть близких родственников. Тем, кто собирается ехать, прежде всего необходимо отправить письмо на электронную почту или позвонить в колл-центр Объединенных сил: там расскажут, как оформить заявку. Все контакты есть на странице операции Объединенных сил в Facebook.

Решение принимает лично командующий Объединенных сил. Но есть риск, что с той стороны человека могут развернуть.

За время карантина пропустили только около сотни людей. Но как только будет приказ – откроют путь для всех. «Если будет принято решение о возобновлении пропускных операций в обычном режиме, мы все понимаем, что будет большой пассажиро-транспортный поток. Мы готовы обеспечить личным составом все рабочие места, а также создать дополнительные при помощи мобильных комплексов пограничного контроля», – сообщил помощник начальника Краматорского пограничного отряда Игорь Заруднев.

Военнослужащие предостерегают украинцев от попыток пересечь линию разграничения в обход транспортных коридоров – это очень опасно. Можно подорваться на минах.

Ранее сообщалось, что 14 мая при попытке перейти линию разграничения в обход пропускного пункта на мине подорвалась молодая женщина. Раненная, она смогла доползти до позиций украинских военных, где ей оказали помощь.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк