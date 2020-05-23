Инцидент у линии электропередач: Резников рассказал, что произошло на самом деле

Информация о том, что линия электропередач на неподконтрольной украинским властям части Луганщины была повреждена в ходе обстрела 16 мая, не соответствует действительности – гарантии для ремонта линии украинская сторона предоставила еще в апреле. Об этом 22 мая заявил первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Резников в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

«Что касается этой линии электропередач. Тот отрезок, о котором идет речь, находится на временно оккупированной территории», – сообщил Резников.

При этом информация о том, что произошел обстрел и линия была повреждена – неправдивая. На самом деле, вопрос о том, что линия электропередач нуждается в ремонте, был еще месяц назад. «Украинская сторона, исходя из гуманитарных соображений, еще в апреле месяце дала гарантии безопасности до середины июня – письменно, на адрес СММ ОБСЕ. О том, что мы даем согласие на проведение ремонтных работ, если это на самом деле будут ремонтные работы. Они эти гарантии безопасности имели, повторю, с апреля», – сказал замглавы украинской делегации в ТКГ.

17 мая украинские военные наблюдали, что прибыли не 3 автомобиля с работниками, как было заявлено, а 4-ре. Рядом с краном, который поднял на одну из башен вроде бы работников, стояли «военные» в полном снаряжении. Украинские военные сообщили ОБСЕ, что наблюдают не работников – и не исключается монтаж какого-то специального оборудования для наблюдения за украинскими позициями. И в этот момент на этом участке отзываются гарантии безопасности. Эта «ремонтная бригада» снялась с места и уехала – без стрельбы.

Напомним, 20 мая «глава ЛНР» Леонид Пасечник заявил, что в «ЛНР» «войска» приведены в состояние боевой готовности. С аналогичным заявлением выступил и «глава ДНР» Денис Пушилин. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на обвинения Пасечника в обстрелах и повреждении линии электропередач заявил, что это была провокация незаконных вооруженных формирований.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Украина»