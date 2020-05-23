Резников рассказал подробности о внеочередном заседании ТКГ по Донбассу

Плановое заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе пройдет в запланированную дату. Об этом 22 мая заявил первый заместитель главы делегации Украины в ТКГ Алексей Резников в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

«Сегодня (22 мая – ред.), по ходатайству Леонида Кучмы, главы украинской делегации, состоялось внеочередное заседание вначале подгруппы по безопасности, потом началось заседание Трехсторонней контактной группы, где я принимал участие от украинской делегации в том числе», – рассказал Резников.

«Сегодня после выступлений представителей с той стороны, как раз граждан России, был представитель-дипломат господин посол Кульмабетов и двое граждан России: госпожа Никанорова и господин Дейнего. Они представляли ту сторону. И снова было рассказано, что "там что-то творится, бедные рабочие – с ними все плохо, их обстреляли"», – добавил он.

По словам первого замглавы украинской делегации, он задал вопрос послу Чевику, который является и представителем СММ ОБСЕ, и одновременно модератором рабочей группы по вопросам безопасности ТКГ: «Зафиксированы ли представителями патрулей ОБСЕ любые факты обстрела со стороны украинских позиций именно этих линий электросетей, рабочих тех ремонтных бригад?». «В ответ я не получил подтверждения», – сообщил Резников.

По его словам, украинская сторона снова дала гарантии безопасности, и ремонтная бригада проводит работы. При этом Дейнего во время заседания подтвердил факт отсутствия стрельбы на этот момент. «Поэтому это абсолютно надуманная история, спровоцированная», – отметил Резников.

Он также добавил, что это было внеочередное заседание ТКГ, а плановое, рабочее заседание будет проведено в следующую среду, 27 мая.

Ранее Резников рассказал об инциденте у линии электропередач.

Напомним, 20 мая «глава ЛНР» Леонид Пасечник заявил, что в «ЛНР» «войска» приведены в состояние боевой готовности. С аналогичным заявлением выступил и «глава ДНР» Денис Пушилин. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на обвинения Пасечника в обстрелах и повреждении линии электропередач заявил, что это была провокация незаконных вооруженных формирований.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»