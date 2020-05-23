Сводка из зоны ООС за 22 мая: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 12 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. В результате обстрелов со стороны НВФ один украинский военный был ранен. Об этом сегодня, 23 мая, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ вели обстрелы позиций Объединенных сил:

вблизи Богдановки – из минометов калибром 82 мм, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, а также противник использовал БПЛА для сброса выстрелов ВОГ-17;

рядом с Верхнеторецким – из минометов калибром 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Старогнатовки – из гранатометов различных систем, стрелкового оружия, а также задействовали БПЛА для сброса выстрелов ВОГ-17;

у Чермалыка, Водяного и Песок – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» по Объединенным силам у Новолуганского и Луганского НВФ вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

С начала текущих суток НВФ активности не проявляли.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксированы.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» сообщают, что «армия Киева за прошедшие сутки 3 раза нарушила режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 21 единица. Обстрелам на донецком направлении подвергся район поселка Верхнеторецкое, на мариупольском – окрестности села Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.). При обстрелах применялись артиллерийские орудия калибром 122 мм, противотанковые управляемые ракеты (ПТУР), минометы калибром 120 мм».

В «ДНР» также заявляют, что «военные Киева сегодня утром накрыли минометным огнем районы горловского поселка шахты 6-7 и села Крутая Балка под Ясиноватой».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 2 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы сел Березовское и Лозовое. Огонь велся из минометов калибром 120 мм и станковых противотанковых гранатометов (СПГ)».