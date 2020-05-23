COVID-19: В «ДНР» снова признали десятки новых случаев заболевания

В «ДНР» за последние сутки выявлены 33 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, всего в «республике» 372 подтвержденных случая. Об этом сегодня, 23 мая, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«В ДНР, согласно проведенным 22 мая исследованиям, выявлены 33 новых случая заболевания COVID-19. Все положительные результаты исследования на новую коронавирусную инфекцию были выявлены у контактных лиц с заболевшими ранее. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь», – утверждают в «ДНР».

С начала пандемии и по состоянию на 10:00 23 мая в «республике» подтверждены 372 случая COVID-19, из них:

на лечении – 261 пациент;

выписаны – 102 человека;

летальных случаев – 9.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 23 мая в Украине коронавирусом заболели 20 580 человек (6 929 человек – выздоровели, 605 пациентов скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Луганской области – 43 случая COVID-19 (33 человека выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ЛНР» (на 22 мая) – 377 заболевших коронавирусом (выздоровели – 133 человек, летальных случаев – 5).