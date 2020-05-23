Экстренное внеочередное заседание ТКГ: Что заявили в «ДНР» и «ЛНР»

22 мая состоялось внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. В «ДНР» и «ЛНР» заявили, что переговоры ни к чему не привели. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

В частности, представитель «ДНР» в подгруппе ТКГ Алексей Никоноров утверждает, что «в ходе заседания не удалось достичь никаких договоренностей».

Он отмечает, что переговоры были инициированы украинской стороной. «Для снижения эскалации необходимо незамедлительно согласовать и подписать дополнительные меры усиления контроля соблюдения режима прекращения огня», – заявил он.

Представитель «ЛНР» в подгруппе ТКГ Владислав Дейнего сообщил, что «вчера (22 мая – ред.) была проведена видеоконференция Минской Контактной группы, созванная в экстренном порядке из-за систематических обстрелов объектов инфраструктуры в районе села Березовское».

«Единственный вопрос, который реально в ходе обсуждения этой темы интересовал украинскую сторону – когда мы отменим наши приказы о повышенной боевой готовности», – уверяет Дейнего.

«Их рассуждения об "окнах тишины", как механизме, направленном на обеспечение возможности выполнения тех или иных задач вблизи линии разграничения (таких, как ремонты или разминирование), в то время как необходимо элементарное соблюдение ранее принятых сторонами обязательств по обеспечению бессрочного и всеобъемлющего режима прекращения огня, звучали крайне нелепо. Какие такие "окна тишины", если и так никто не должен стрелять?», – заявил Дейнего.

При этом Дейнего признал, что «ВСУ дали нам "окно тишины" на весь период выполнения ремонтных работ на ЛЭП в районе Березовского с 23 мая».

Ранее первый заместитель главы делегации Украины в ТКГ Алексей Резников рассказал об инциденте у линии электропередач, а также рассказал подробности о внеочередном заседании ТКГ по Донбассу.

Напомним, 20 мая «глава ЛНР» Леонид Пасечник заявил, что в «ЛНР» «войска» приведены в состояние боевой готовности. С аналогичным заявлением выступил и «глава ДНР» Денис Пушилин. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на обвинения Пасечника в обстрелах и повреждении линии электропередач заявил, что это была провокация незаконных вооруженных формирований.

Также после заявлений «главы ЛНР» Леонида Пасечника было созвано экстренное заседание Трехсторонней контактной группы.