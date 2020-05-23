Выборы на неподконтрольном Донбассе: Озвучено главное условие, на выполнение – два месяца

Проведение местных выборов на неподконтрольных украинским властям частях Донбасса возможно при соблюдении определенного условия – выполнения Минских соглашений в части условий безопасности. Об этом 22 мая заявил первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

«Математика очень проста. Согласно Конституции Украины, в третье воскресенье октября должны пройти очередные местные выборы в Украине. Предвыборная кампания плановых выборов начинается в августе», – сказал Резников.

«Если мы сегодня говорим и даем сигнал мировому сообществу, нашим партнерам, немцам, французам в первую очередь, и не только им, что мы действительно настроены на установление мира на украинской земле, на восстановление территориальной целостности, мы говорим, что готовы проводить выборы, в том числе в ОРДЛО. При условии выполнения Минских соглашений, в первую очередь, условий безопасности, поскольку они идут первыми по очереди. Это означает вывод иностранных, российских войск с территории Украины, а также разоружение всех незаконных бандформирований – установление других условий безопасности», – добавил он.

Также, по словам Резникова, необходимо установить контроль над всей украинско-российской границей.

При этом в Украину должна приехать миссия по правам человека ОБСЕ, которая имеет мандат на мониторинг любых выборов. Предварительно направляется так называемая оценочная миссия, офицеры безопасности которой сделают вывод, безопасно ли направлять своих наблюдателей от ОБСЕ.

«Представьте себе, там находятся войска иностранные, плюс вооруженные бандформирования, если там нет контроля со стороны украинского правительства – соответственно, офицер безопасности этой уважаемой организации скажет: "Я не гарантирую безопасность для наблюдателей". Это означает, что, чтобы провести законные выборы в соответствии с Копенгагенским стандартом и украинским законодательством, там должна быть безопасная территория», – сообщил первый заместитель главы делегации Украины в ТКГ.

По его словам, чтобы выборы состоялись, такое разоружение и вывод иностранных войск уже должны быть проведены в августе. «Два месяца осталось», – сказал Резников.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»