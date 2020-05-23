На Луганщине вторые сутки подряд не выявляют новых случаев коронавируса

На Луганщине вторые сутки подряд не выявлен ни один новый случай заболевания COVID-19, в области по-прежнему 43 подтвержденных случая. Об этом сегодня, 23 мая, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

«За прошедшие сутки новые заболевания COVID-19 в области не зафиксированы. За все время исследований на Луганщине это заболевание лабораторно подтверждено у 43 человек. Из них выздоровели – 33; лечатся – 10 (4 – на стационаре, 6 – амбулаторно). Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 2,05%», – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 23 мая в Украине коронавирусом заболели 20 580 человек (6 929 человек – выздоровели, 605 пациентов скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области – 143 случая заболевания COVID-19 (по данным Донецкой облгосадминистрации – 142, в том числе выздоровели 58 человек, летальных случаев – 4).

В «ДНР» – 372 подтвержденных случая (выздоровели – 102 человека, летальных случаев – 9). В «ЛНР» (на 22 мая) – 377 заболевших коронавирусом (выздоровели – 133 человек, летальных случаев – 5).