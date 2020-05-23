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В Минобороны рассказали о ситуации с COVID-19 в армии

23.05.20 19:24
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки выявлены 6 новых случая COVID-19. Всего коронавирусом в армии болеют 50 человек. Об этом сегодня, 23 мая, сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ.

«По состоянию на 07:00 23 мая в Вооруженных силах Украины болеют 50 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели 89 человек и 2 летальных случая», – говорится в сообщении.

На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 255 человек. У 23 военнослужащих изоляция заканчивается в ближайшие трое суток.

«За прошедшие сутки зарегистрированы 6 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. 6 военнослужащих (Ровенская область – 3 человека, Закарпатская, Волынская и Черновицкая – по 1 человеку) лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Получают необходимое лечение», – сообщили в Медицинских силах.

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