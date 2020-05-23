На Луганщине для молодежи с ограниченными возможностями передали новый Citroen (Фото)

Сегодня, 23 мая, глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай передал автомобиль Citroen Jamper L4H2, оборудованный гидравлическим лифтом, Луганскому областному центру социокультурной адаптации молодежи с ограниченными физическими возможностями. Исполняющий обязанности директора центра Алексей Сорока лично протестировал работу подъемника. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

«Сегодня молодежь с ограниченными физическими возможностями имеет собственный, приспособленный к ее потребностям транспорт. Я понимаю, что этого мало, чтобы охватить всю область, поэтому уже веду переговоры. И до конца года у вас будет еще один автобус», – обратился Сергей Гайдай к правительственному уполномоченному по правам людей с инвалидностью Татьяне Баранцовой, которая 12 лет возглавляла центр социокультурной адаптации.

Баранцова поблагодарила за поддержку ее инициатив. «Нам необходимо выезжать туда, откуда не может выехать молодежь с инвалидностью, потому что она очень неуверенная в себе», – отметила она.

Татьяна Баранцова также сообщила, что сейчас Луганский областной центр социокультурной адаптации молодежи с ограниченными физическими возможностями работает в очень сложных условиях, поскольку не имеет собственного помещения. За помощью в решении этого вопроса она обратилась к главе Луганской облгосадминистрации.

