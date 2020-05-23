Выборы в ОРДЛО: Резников объяснил ситуацию с украинцами, имеющими паспорта РФ

Около 200 тыс. украинцев, проживающих на неподконтрольных украинским властям частях Донбасса и имеющих паспорта РФ, не смогут избираться в местные органы власти – на выборах по украинскому законодательству. Об этом 22 мая заявил первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

Первый заместитель главы делегации Украины в ТКГ напомнил о том, что российские паспорта есть в том числе у представителей «республик» на переговорах в Минске, и об этом известно мировому сообществу.

«По нашим данным, около 200 тыс. граждан Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях Донбасса, получили паспорта РФ», – сообщил Резников.

«Конечно, в первую очередь это касается руководства тех двух формирований ("Л-ДНР" – ред.), это "военные", это "госслужащие" и т.д. Потому что таким образом им легче платить заработную плату за счет бюджета Российской Федерации», – пояснил он.

По словам замглавы делегации Украины в ТКГ, в случае проведения в ОРДЛО местных выборов по украинскому законодательству, украинцы с российскими паспортами могут уехать в Россию или остаться. Но принять участие в выборах не смогут.

«Они могут оставаться, но будет стоять вопрос, могут ли они участвовать в выборах. Поскольку в этом случае украинский закон понятен: иностранные граждане не могут избираться в органы власти, в органы местной власти. Даже если они скроют наличие российского паспорта, это станет понятным», – добавил министр.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Украина»