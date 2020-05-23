Впервые за годы конфликта: На Донетчине женщине огласили приговор за пропаганду войны

На Донетчине впервые за годы вооруженного конфликта оглашен приговор за пропаганду войны. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«По публичному обвинению прокуратуры Донецкой области Красноармейским районным судом вынесен обвинительный приговор женщине, которая признана виновной по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), и впервые за годы вооруженного конфликта на востоке Украины – по ст. 436 (пропаганда войны) УК Украины», – сообщили в пресс-службе.

«Судом установлено, что на протяжении 2015-2016 годов 28-летняя жительница Покровска распространяла в социальной сети "Вконтакте" текстовые записи с призывами к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины. Кроме того, в 2016 и 2018 годах злоумышленница распространяла через Интернет изображения с призывами к развязыванию военного конфликта на Донбассе», – добавили в прокуратуре.

Там также сообщили о приговоре суда: женщину осудили на 3 года и 3 месяца лишения свободы с испытательным сроком на 1 год.