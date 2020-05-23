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Из «Таврии» вылетела женщина-пассажир: В Мариуполе произошло ДТП (Фото)

23.05.20 16:21
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей

В Мариуполе сегодня, 23 мая, произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Так, в местном паблике отмечается, что авария произошла по ул. Набережной.

«По предварительной информации, водитель автомобиля "ВАЗ" не соблюдал безопасную дистанцию и скоростной режим, в результате чего совершил столкновение с автомобилем "Таврия". От удара автомобиль "Таврия" перевернулся несколько раз, из "Таврии" вылетела женщина-пассажир. Пострадавшая госпитализирована в больницу с подозрением на перелом ноги и предплечья», – сообщил автор поста.

На месте работали патрульные полицейские.

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