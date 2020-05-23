Открытие детсадов: Министр сообщил, будут ли дети ходить в масках

С 25 мая в Украине в рамках смягчения карантина разрешается работа детских садов – но только в тех областях, которые прошли во второй этап смягчения. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 23 мая, на брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
«С 25 мая в Украине разрешается работа детских садов. Она разрешается как очередное смягчение нашего карантина. Хочу подчеркнуть, что она разрешается в нашем втором этапе по тем критериям, по тем областям, которые прошли в этот второй этап», – сообщил Степанов.
По его словам, в многочисленных сообщениях касательно правил противоэпидемических мероприятий в детских садах есть много фантазий. Он обратился с просьбой к родителям читать документы – именно то, что рекомендует Минздрав.
Среди правил, установленных для работы детсадов:
- перед началом работы учреждения всем работникам измеряют температуру;
- детям будут измерять температуру перед входом в учреждение;
- работники и дети, температура которых будет выше 37,2, не допускаются в заведение;
- родители, которые приводят ребенка в учреждение, должны пользоваться масками;
- учреждения должны быть оснащены антисептиками – дети должны пользоваться ними исключительно под присмотром воспитателя.
В игровой форме воспитатели будут учить детей пользоваться средствами защиты, правильно кашлять и измерять температуру.
В детсадах запрещается:
- использование многоразовых полотенец,
- мягких игрушек,
- ковров с длинным ворсом,
- уличной обуви внутри помещения,
- проведение массовых мероприятий с участием детей больше чем одной группы и при участии зрителей.
«Детский сад должен иметь 5-дневный запас всех необходимых средств защиты и дезинфицирующих средств. Обучать работников правилам правильного использования средств защиты и организовать контроль выполнения этих правил. Заменить твердое мыло жидким, а тканевые полотенца – бумажными. Предупредить родителей об особых условиях работы заведения, регулярно убирать помещения с дезсредствами, регулярно проветривать помещения, временно отстранить от работы лиц из группы риска», – отметил Степанов.
«В этих мероприятиях не существует такого, как "дети в масках", "дети должны постоянно быть в масках" и других фантазий», – подчеркнул он.