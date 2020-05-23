Транспорт, детсады, спортивные мероприятия: Что разрешили на Луганщине

25 мая на Луганщине ослабят карантинные мероприятия. Об этом сегодня, 23 мая, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

«В Луганской области самый низкий уровень заболеваемости коронавирусом и стопроцентная обеспеченность медицинских учреждений по реагированию на возможные вспышки болезни. Поэтому регион абсолютно готов к ослаблению карантинных мероприятий», – к такому выводу пришли члены региональной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и единогласно приняли соответствующее решение.

«С 25 мая восстанавливаем пассажирские перевозки автомобильным транспортом по области и на международном сообщении, открываем детские сады, кроме того, разрешается проведение спортивных мероприятий до 50 человек без зрителей и религиозных мероприятий с определенными ограничениями», – рассказал руководитель облгосадминистрации Сергей Гайдай.

«С 1 июня начинаем межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом и железной дорогой по всем видам внутреннего сообщения, но сохраняем ограничения перевозок между регионами, в которых не действует ослабление противоэпидемических мероприятий. Открываем все учреждения физической культуры и спорта, спортивные залы и фитнес-центры, но групповые занятия не более 10 человек», – добавил Гайдай.

Руководителям местных органов власти и структурных подразделений облгосадминистрации даны соответствующие поручения по внедрению решения комиссии. Однако в случае ухудшения эпидемической обстановки руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Наталья Романенко должна предоставить предложения о прекращении действия ослабления противоэпидемических мероприятий или их пересмотру.

Напомним, Донецкая и Луганская области не перешли ко второму этапу карантина, который предусматривает ослабление ограничительных мер.