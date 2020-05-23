Выход из карантина: В Минздраве пояснили, почему не готовы Донетчина и Луганщина (Таблицы)

Донецкая и Луганская области по-прежнему не готовы к переходу на 2-й этап выхода из карантина. Об этом сегодня, 23 мая, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

В Минздраве опубликовали показатели для ослабления противоэпидемических мероприятий по состоянию на 23 мая – по областям. Регионы оценивались по трем показателям.

Согласно опубликованным данным, Донецкая и Луганская области не готовы ко 2-му этапу выхода из карантина по одному показателю – не охвачено тестированием достаточное количество человек.

В целом в списке Минздрава указаны 9 областей, которые по разным критериям не готовы к переходу на 2-й этап.