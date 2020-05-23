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Гадюки, ужи, полозы: Змеи пугают жителей Горловки (Фото)

23.05.20 20:27
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей

В городской черте неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.) появились ядовитые змеи. Об этом рассказали местные жители в соцсетях.

В частности, горловчане сообщают, что в жилмассиве Строителей, в районе ул. Оленина, видели гадюку. Люди рассказывают, что замечали ядовитых змей во дворах и на ул. Жукова.

Также горловчане рассказывают, что несколько гадюк обитают вблизи остановки в жилмассиве Комсомольском.

Кроме того, люди рассказывают о большом количестве ужей и полозов – эти пресмыкающиеся не опасны для человека, но очень пугают местных жителей. В особенности мам с маленькими детьми. Родители в местных пабликах предупреждают друг друга, отмечая, что змеи выползают на тротуары, ползают по дворам в густой траве.

Жители Горловки отмечают, что появление такого количества пресмыкающихся в плотной городской застройке может быть связано с теплой зимой.

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