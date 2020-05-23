Массовый расстрел на Житомирщине: Подозреваемого поместили под стражу

Подозреваемому в убийстве 7 человек в Житомирской области избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сегодня, 23 мая, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Постановлением Королевского районного суда города Житомира 23 мая к подозреваемому в убийстве 7 человек в Житомирской области применена мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения денежного залога.

Прокуратурой Житомирской области, в рамках процессуального руководства, обеспечено участие в рассмотрении ходатайства.

По данным следствия, 22 мая на берегу водоема близ села Новоселица Попельнянского района между арендатором пруда и его знакомыми возник конфликт. Во время конфликта арендатор пруда из охотничьего ружья смертельно ранил 7 человек, среди которых – бывшие участники операции Объединенных сил, военнослужащие Нацгвардии и волонтеры.

В Офисе генпрокурора напомнили, что накануне, по согласованию с процессуальным прокурором, арендатору водоема сообщено о подозрении в умышленном убийстве двух или более лиц (п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Сейчас продолжаются следственные действия, подозреваемый допрошен об обстоятельствах возникновения конфликта и причинах применения им оружия. Органом предварительного расследования проверяется озвученная им версия.

Досудебное расследование осуществляют следователи следственного управления Главного управления Нацполиции в области. Прокуратура Житомирской области осуществляет процессуальное руководство. Досудебное расследование в уголовном производстве находится на контроле Офиса генерального прокурора.

Напомним, ночью 22 мая неподалеку села Новоселица Попельнянского района Житомирской области местный житель из охотничьего ружья расстрелял 7 человек. По данным полиции, все жертвы оказались участниками АТО на Донбассе.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что у водоема накануне собралась компания старых друзей, вместе с которыми находился и арендатор водоема. Мужчины ловили рыбу, употребляли спиртное, а затем шестеро из них легли спать, в то время как остальные трое – продолжали застолье. В дальнейшем между собутыльниками возник спор, и арендатор водоема расстрелял товарищей, один успеть убежать и вызвать полицию. Родственники стрелявшего изложили свою версию событий.