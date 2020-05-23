С огнестрельным ранением головы: В Киеве найден мертвым депутат Верховной Рады

Сегодня, 23 мая, в Киеве было найдено тело народного депутата Верховной Рады Валерия Давыденко. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

«Сегодня в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением головы. На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Проводится комплекс безотлагательных следственных и оперативных мероприятий по выяснению обстоятельств гибели народного депутата от Черниговщины», – написал Геращенко.

«В том числе снимаются записи с многочисленных камер наблюдения, в большом количестве расположенных поблизости с местом происшествия. Полицией и прокуратурой будут проверяться все возможные версии произошедшей трагедии», – добавил он.