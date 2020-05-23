RU
Все новости

С огнестрельным ранением головы: В Киеве найден мертвым депутат Верховной Рады

23.05.20 20:48
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Сегодня, 23 мая, в Киеве было найдено тело народного депутата Верховной Рады Валерия Давыденко. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

«Сегодня в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением головы. На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Проводится комплекс безотлагательных следственных и оперативных мероприятий по выяснению обстоятельств гибели народного депутата от Черниговщины», – написал Геращенко.

«В том числе снимаются записи с многочисленных камер наблюдения, в большом количестве расположенных поблизости с местом происшествия. Полицией и прокуратурой будут проверяться все возможные версии произошедшей трагедии», – добавил он.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк