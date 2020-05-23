Новый случай коронавируса в Краматорске: Кириленко рассказал о ситуации на Донетчине (Инфографика)

За сегодня, 23 мая, в Донецкой области лабораторно подтвержден еще один новый случай коронавирусной болезни. Об этом в вечернем итоговом сообщении на своей странице в Facebook проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

«1 человек заболел, 3-е выздоровели – такова статистика заболеваемости COVID-19 в течение этих суток, 23 мая, в Донецкой области. Инфицирована 32-летняя жительница Краматорска. Путь заражения и круг ее контактных лиц устанавливается. Выздоровели 2 женщины (60-летняя из Славянска и 54-летняя из Константиновки) и 28-летний мужчина из Николаевки», – уточнил Кириленко.

Таким образом, с начала объявления карантина в Донецкой области зарегистрированы 143 случая COVID-19, из них:

4 – завершились летальным исходом;

78 – продолжают лечение;

61 пациент – выздоровел.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 23 мая в Украине коронавирусом заболели 20 580 человек (6 929 человек – выздоровели, 605 пациентов скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Луганской области – 43 случая заболевания COVID-19 (выздоровели – 33 человека, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 372 подтвержденных случая (выздоровели – 102 человека, летальных случаев – 9). В «ЛНР» (на 22 мая) – 377 заболевших коронавирусом (выздоровели – 133 человек, летальных случаев – 5).