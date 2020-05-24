«Они как диверсанты»: Нюансы карантина и распространения коронавируса в прифронтовом Торецке

В Торецке (Донецкая обл.) зарегистрирован только один случай коронавируса. В связи с тем, что город находится в прифронтовой зоне, здесь были свои особенности с реализацией карантина. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе онлайн-дискуссии «Медицинские вызовы для громад» рассказали заместители руководителя Торецкой военно-гражданской администрации (ВГА).

В состав Торецкой ВГА кроме центрального города входят еще 19 населенных пунктов. И суммарно сегодня у здесь проживает около 70 тыс. человек.

Как отметил заместитель главы ВГА Юрий Евсиков, в Торецке низкий показатель заболеваемостью COVID-19 связан с двумя причинами. «Во-первых, Донецкая область наиболее удалена от границы с западными странами, а во-вторых, из-за боевых действий в Торецке меньшая миграция населения, чем в иных городах региона», – сказал он.

«Например, рядом у нас Бахмут, там много переселенцев. И там больше уровень заражений коронавирусом», – добавила заместитель руководителя ВЦА Елена Кульбачная.

В связи с коронавирусом в городе проводятся как стандартные карантинные меры, так есть и свои местные особенности.

«Налажена удаленная работа с органами самоуправления. Мы сегодня больше, чем когда-либо, используем в обслуживании телефон, электронную почту, мессенджеры. На борьбу с коронавирусом из городского бюджета выделено порядка 1,5 млн грн – это не только медицина, но и образование и соцзащита. Как говорится, "да несчастье помогло". Вот и у нас долгое время центральная городская больница была в неудовлетворительном состоянии. И коронавирус "заставил" привести медучреждение в порядок – был проведен ремонт, отремонтированы палаты, на первом этаже заканчиваем подготовку помещений, оборудуем столовую, чтобы медсотрудники могли постоянно находится в больнице. На это у нас ушло где-то 500 тыс. грн, которые выделил в том числе благотворители и местные жители. Привели в порядок оборудование, и у нас на сегодняшний день есть 16 аппаратов искусственной вентиляции легких, они полностью подготовлены», – перечислил Евсиков.

Он констатировал, что население очень устало от карантина – особенно когда не работали магазины, рынок, транспорт. И постепенное его ослабление положительно сказалось на настроении в городе. «Транспорт у нас работал в очень ограниченном режиме – подвозил, в основном, медсотрудников, причем, бесплатно. Сегодня восстанавливаем работу транспорта – здесь ограничения только для людей возраста 60+, которым мы еще не рекомендуем пользоваться общественным транспортом», – дополнил заместитель главы ВГА.

На начальном этапе карантина были психологические нюансы с медиками. «Так, врачи оказались более устойчивыми к карантинным вызовам, потому что они у нас ранее работали с ранеными [мирными жителями], и они у нас более стрессоустойчивые. А вот младший медперсонал, например, неделю носили маски, а потом они устали от этого. И поэтому мы проводили специальную психологическую работу с медиками», – рассказала заместитель руководителя ВЦА Елена Кульбачная.

Также на первом этапе не был отрегулирован вопрос о распространении слухов и панических проявлений среди населения. «Например, поступает в хирургическое отделение человек с аппендицитом, берут тест – и ждут, а вдруг у него коронавирус. И тут же паника в отделении, в больнице, уже слухи пошли сразу по городу, в интернет. А мы маленький городок. Поэтому мы выработали норму, что 2 раза в день мы информируем население о ситуации с заболеваемостью, сколько экспресс-тестов мы получили, сколько мы провели тестирований. На данный момент мы использовали около тысячи тестов», – пояснила Кульбачная.

Также есть проблема с длительностью ожидания результатов тестирования, и эти дни люди тоже находятся в напряжении – подтвердится ли все-таки у пациента коронавирус, или нет. В Торецке есть свой лабораторный центр, но там нет ПЦР-лаборатории. Поэтому все тесты отвозят в Славянск, где обслуживается вся центральная и северная часть области. «Туда много городов тесты привозят. Поэтому нам приходится ждать результатов 3-5 дней. И все же ждут – что с тем или иным человеком в итоге, есть ли у него коронавирус. А это тоже социальное напряжение», – сказала Елена Кульбачная.

Еще одна проблема первого этапа карантина – длительность получения информации о людях, которые пересекли границу и должны находится на самоизоляции. Город получал информацию через 5 дней после факта пересечения, и в этот период можно надеяться только на сознательность приехавшего, т.к. официально начнут проверять реализацию его самоизоляции только при поступлении официальной информации о нем. «Ни для кого не секрет, что наши люди возвращаются, в основном, из России, с заработков. И, к сожалению, как диверсанты, они нам в регионе дают эти показатели коронавируса. На первом этапе была проблема получения информации о пересекших границу: сначала таможня ее передавала в область, потом она поступала в лабораторный центр, а потом приходила на места. И мы теряли где-то 5 дней. И были большие опасения. Нам просто повезло, что приехавшая в Торецк женщина, у которой был подтвержден коронавирус, она вернулась из Москвы с операции, поэтому не могла активно ходить и общаться. Поэтому она, в основном, была дома и контактировала только с мужем, который не заразился», – рассказала заместитель главы ВГА.

В целом проблема Торецка – кадровый состав медиков, из-за прифронтовой зоны сюжа не едут работать молодые специалисты. «У нас в большинстве своем врачи уже пожилого возраста – старше 60 лет и даже 70-ти, молодые к нам не едут. У нас теперь нет рядом медуниверситета, есть только два филиала. И к нам приезжали 7 интернов, проходили практику, а потому писали отказ. Потому что в городе с военной ситуации не осень спокойно бывает. И молодые люди боятся», – отметила Кульбачная.

В Торецке много военных, но они проходят лечение отдельно от гражданского населения. «В нашем прифронтовом городе их не один десяток. И в 2014 году Минздравом и Минобороны было принято решение, что к нашей больнице прикомандированы военные врачи. И эти врачи отвечают сейчас за военных и относительно коронавируса. На сегодняшний день среди военных, слава богу, зараженных нет», – пояснила она.

Городская власть от военных врачей получает информацию в целом о больных, о раненых среди военных, но без фамилий. «Просто факт и статистика – что поступил один раненный военный из такого-то населенного пункта. Просто чтобы мы понимали, что происходит у нас в больнице. А еще в 2015 годом рядом с нами в городе Часов Яр был развернут военный госпиталь, где в основном, военные и проходят лечение», – добавила Кульбачная.