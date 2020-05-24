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Сводка из зоны ООС за 23 мая: Версии сторон конфликта (Карта)

24.05.20 10:06
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За минувшие сутки на Донбассе противник 11 раз нарушал режим прекращения огня. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Об этом сегодня, 24 мая, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник:

  • трижды обстреливал окраины Каменки с использованием ручных противотанковых гранатометов, из артиллерийских систем калибра 122 мм, использовав 32 артиллерийских снаряда;
  • у Авдеевки и дважды вблизи Гнутово задействовал 120 мм минометы;
  • неподалеку Старогнатовки вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • рядом с Верхнеторецком применял снайперское оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» у Майорска противник выпустил 20 мин 82-го и 120-го калибров.

Неподалеку населенных пунктов Сизое и Крымское по украинским позициям вели огонь из 82 мм минометов.

«По данным разведки, 23 мая наши воины уничтожили 4-х российских оккупантов и не менее 7-ми ранили», – говорится в сообщении.

С начала текущих суток, 24 мая, российские вооруженные противник активности не проявлял.

В «ДНР» заявляют, что вчера их позиции были обстреляны 5 раз:

  • горловское направление: минометы 82 мм – 1 раз (10 мин);
  • донецкое направление: миномет 120 мм – 2 раза (18 мин);
  • мариупольское направление: минометы 82 мм – 2 раза (8 мин);

«Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры за отчетный период не зафиксировано», – говорится в сообщении представительства «ДНР»в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня.

В «ЛНР» сегодня не публиковали свою версию происходящего на линии фронта

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