Коронавирус: В Украине – 21 тыс. заразившихся, на Донбассе – 186

За последние сутки коронавирусом в Украине заболели 406 человек, из них 36 детей и 69 медработников. Зафиксировано 12 летальных случаев. Выздоровели – 179 человек. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 24 мая, на брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
«Если говорить в разрезе регионов, то за прошедшие сутки наибольшее число зарегистрированных случаев COVID-19 было в Черновичкой области (64), Киеве (54) и Ровенской области (49)», – уточнил министр.
Всего за весь период пандемии в стране коронавирусом заболели 20 986 человек, из них 1 530 детей и 4 069 медработников. Выздоровели – 7 108 пациентов, а летальных случаев – 617.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область – 889 случаев;
- Волынская область – 771 случай;
- Днепропетровская область – 869 случаев;
- Донецкая область – 143 случая;
- Житомирская область – 626 случаев;
- Закарпатская область – 1061 случай;
- Запорожская область – 410 случаев;
- Ивано-Франковская область – 1277 случаев;
- Кировоградская область – 473 случая;
- г. Киев – 2623 случая;
- Киевская область – 1419 случаев;
- Львовская область – 1333 случая;
- Луганская область – 43 случая;
- Николаевская область – 280 случаев;
- Одесская область – 827 случаев;
- Полтавская область – 266 случаев;
- Ровенская область – 1417 случаев;
- Сумская область – 166 случаев;
- Тернопольская область – 1115 случаев;
- Харьковская область – 910 случаев;
- Херсонская область – 177 случаев;
- Хмельницкая область – 346 случаев;
- Черновицкая область – 3028 случаев;
- Черкасская область – 388 случаев;
- Черниговская область – 129 случаев.