Коронавирус: В Украине – 21 тыс. заразившихся, на Донбассе – 186

За последние сутки коронавирусом в Украине заболели 406 человек, из них 36 детей и 69 медработников. Зафиксировано 12 летальных случаев. Выздоровели – 179 человек. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 24 мая, на брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«Если говорить в разрезе регионов, то за прошедшие сутки наибольшее число зарегистрированных случаев COVID-19 было в Черновичкой области (64), Киеве (54) и Ровенской области (49)», – уточнил министр.

Всего за весь период пандемии в стране коронавирусом заболели 20 986 человек, из них 1 530 детей и 4 069 медработников. Выздоровели – 7 108 пациентов, а летальных случаев – 617.

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