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Коронавирус: В Украине – 21 тыс. заразившихся, на Донбассе – 186

24.05.20 10:23
Иллюстрация из открытых источников
Иллюстрация из открытых источников

За последние сутки коронавирусом в Украине заболели 406 человек, из них 36 детей и 69 медработников. Зафиксировано 12 летальных случаев. Выздоровели – 179 человек. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 24 мая, на брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«Если говорить в разрезе регионов, то за прошедшие сутки наибольшее число зарегистрированных случаев COVID-19 было в Черновичкой области (64), Киеве (54) и Ровенской области (49)», – уточнил министр.

Всего за весь период пандемии в стране коронавирусом заболели 20 986 человек, из них 1 530 детей и 4 069 медработников. Выздоровели – 7 108 пациентов, а летальных случаев – 617.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 889 случаев;
  • Волынская область – 771 случай;
  • Днепропетровская область – 869 случаев;
  • Донецкая область – 143 случая;
  • Житомирская область – 626 случаев;
  • Закарпатская область – 1061 случай;
  • Запорожская область – 410 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 1277 случаев;
  • Кировоградская область – 473 случая;
  • г. Киев – 2623 случая;
  • Киевская область – 1419 случаев;
  • Львовская область – 1333 случая;
  • Луганская область – 43 случая;
  • Николаевская область – 280 случаев;
  • Одесская область – 827 случаев;
  • Полтавская область – 266 случаев;
  • Ровенская область – 1417 случаев;
  • Сумская область – 166 случаев;
  • Тернопольская область – 1115 случаев;
  • Харьковская область – 910 случаев;
  • Херсонская область – 177 случаев;
  • Хмельницкая область – 346 случаев;
  • Черновицкая область – 3028 случаев;
  • Черкасская область – 388 случаев;
  • Черниговская область – 129 случаев.

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