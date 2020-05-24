Плюс 13: В «ДНР» зафиксированы новые случаи COVID-19

За последние сутки в «ДНР» выявлено 13 новых случаев COVID-19. Об этом сегодня, 24 мая, сообщает «минздрав ДНР»

По состоянию на 10:00 зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 в «республике» – 385:

на лечении – 273 пациента;

выписаны – 102 человека;

летальных случаев – 10.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 24 мая в Украине коронавирусом заболели 20 986 человек (7 108 человек – выздоровели, 617 пациентов скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области – 143 случая COVID-19 (61 пациентов выздоровели, летальных случаев – 4), Луганской области – 43 случая (33 человека выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ЛНР» (на 22 мая) – 377 заболевших коронавирусом (выздоровели – 133 человек, летальных случаев – 5).