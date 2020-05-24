Отмены не будет: Степанов рассказал о критериях, по которым область может перейти на второй этап карантина

Для перехода на второй этап карантина, который предусматривает больше послаблений, в регионе должны быть выполнены три критерия. Больше всего вопросов поступает именно по позиции о количестве проведенных тестов. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 24 мая, на брифинге рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«Что касается третьего критерия. Мы определили, что должно быть 12 тестов на 100 тыс. населения. И некоторые говорят, может, снизить этот показатель, так как в областях низкое число заболевших. Но я скажу: если совсем не тестировать, то и числа заболевших не будет, именно на бумаге. Поэтому все три критерия очень важны. И только при их соблюдении этих трех критериев возможен переход на второй этап карантина», – акцентировал министр.

Как ранее сообщалось, переход ко второму этапу возможен при условии соответствия эпидситуации в регионе трем критериям:

количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения должно составлять менее 12;

загруженность коек в медучреждениях, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, должна быть менее 50%;

среднее количество тестирований на коронавирус (методами ПЛЦ и ИФА) в течение последних 7 дней должно быть 12 тестов на 100 тыс. населения.

Напомним, что Донецка и Луганская области до сих пор не могут перейти на второй этап карантина, потому что в регионах не выдерживается один критерий – количество проведенных тестирований. По состоянию на 24 мая на второй этап перешли 16 из 25-ти областей.