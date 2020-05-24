За то, что воевал в «ДНР»: В Казахстане член НВФ «Спарта» получил 4,5 года тюрьмы

В Казахстане суд приговорил Евгения Щербака (позывной «Казах») к 4,5 годам лишения свободы за «умышленное неправомерное участие гражданина республики Казахстана в вооруженном конфликте или военных действиях на территории иностранного государства при отсутствии признаков наемничества».

Как сообщал в соцсети российский журналист Сергей Шаргунов, приговор суд города Костаная вынес 21 мая.

«Напомню: парень поехал ополченцем на Донбасс, где чудом выжил. Из России, которая его поманила на войну всем блеском и шумом своих телеэкранов, Евгения выдали в Казахстан. Хотя он умолял предоставить ему убежище», – написал он.

Шаргунов оиметил, что «и уж конечно, никто не озаботился дальнейшей судьбой преданного», в результате Щербаку пришлось оплачивать услуги адвоката. «Был бы "государственный защитник", было бы хуже. Могли дать и 9 лет. Так что даже такому приговору семья рада», – заключил журналист.

Как сообщалось ранее, 36-летний Щербак (позывной «Казах») воевал на Донбассе в составе незаконного вооруженного формирования «Спарта» под руководством ликвидированного в Донецке Арсения Павлова («Моторола»).

В Казахстане он находился в розыске за участие в вооруженном конфликте на территории иностранного государства.

Щербака задержали в Санкт-Петербурге 4 сентября 2018 года сотрудники ГАИ. При проверке документов выяснилось, что он находится в розыске. Сначала мужчину поместили в СИЗО, но через месяц отпустили по ходатайству депутатов Государственной Думы РФ. Далее Щербак пролдолжать жить в России.