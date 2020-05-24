Собрал из металлолома: В Северодонецке появилась скульптура раритетного авто (Фото)

В Северодонецке установили скульптуру раритетного авто. Ее изготовил и подарил городу волонтер Александр Моисеенко. Об этом он сообщал на своей странице в Facebook

Он отметил, что это уже 32 скульптура, установленная в городе. «"Тень целой эпохи" – так называется эта работа. Дань уважения инженерам эры паровых двигателей. Это 32-я моя улыбка в наш город… Как настоящему MAGу мне удалось создать работу, способную вызвать улыбку и у ребенка, и у взрослого инженера, и у пожилого северодончанина», – уточнил мастер.

Моисеенко рассказал, что создал автомобиль из металлолома и подручных средств. Например, предохранительный клапан – из клапана пивной кеги. «Отдельно заставляет улыбнуться настоящий манометр со шкалой из подковы лошади-тяжеловеса и стрелкой из "скромного" старинного кованого гвоздика!.. Педали из сапожных лапок, бампер – из старинной кованной оси с телег. Внутри фар линзы с настоящих автомобильных фар», – пояснил он.

Скульптура установлена в сквере на пересечении улиц Менделеева и Дружбы народов.

Волонтер поблагодарил земляков, «кто бережет мои работы, кто несет мне металлолом и детали, кто помогает перевезти со скидкой, кто тянет на горбу уже готовое изделие, кто просто улыбается и вспоминает всех нас хорошим словом».