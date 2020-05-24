До 40 кандидатов на место: При карантине выросла конкуренция на рынке труда

При карантине существенно увеличилась конкуренция на рынке труда, и сейчас в некоторых отраслях на одну вакансию претендуют 30-40 человек. Об этом рассказала руководитель экспертно-аналитического центра кадрового портала hh.ua Юлия Дрожжина, передает «Громадське радіо».

«Сейчас мы видим положительную динамику в плане размещения новых вакансий. Работодатели смогли частично адаптироваться к условиям – кто-то наладил доставку, кто онлайн-заказ и соответственно ищут работников. Вакансии были, вакансии появляются более активно. Начался набор в гостинично-ресторанный сектор. Уже в середине мая вакансий стало больше примерно на 30%, чем в апреле», – рассказала она.

Дрожжина отметила, что зарплатные предложения тоже «оживились». «Если в середине апреля мы видели, что работодатели стали предлагать меньше на 10-15%, то в мае ситуация улучшилась и предложения вышли на докарантинний размер», – сказала она.

Эксперт констатировала, что при карантине увеличилась конкуренция среди ищущих работу. «Если до карантина было 6-8 резюме на одну вакансию, то сейчас это соотношение увеличилось в 2-3 раза, а в некоторых сферах – в 5 раз», – отметила она.

Дрожжина спрогнозировала, что по оптимистическому прогнозу – «в конце этого года мы сможем восстановить докарантинные объемы и зарплаты, уровень безработицы». Но при пессимистичном – потребуется более года.