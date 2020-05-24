Мультипотенциал: Как семья переселенцев создала театр, зону для шашлыков, центр развития и онлайн-рынок

Переселенцы из Донецка Татьяна и Денис Шиленко не просто сменили место жительства – они меняют к лучшему жизнь своих новых городов на Донетчине – сначала Родинского, теперь – Покровска, передают «Свои.city».

Семья уехала из Донецка в апреле 2014 года, как только начались массовые беспорядки. У пары двое детей, старшему сыну на тот момент было 2 года, а младшей дочери – 6 месяцев. Большой областной центр они сменили на шахтерский городок Родинское с населением в 10 тыс. человек.

В Родинском жили родители мужа, и молодая семья временно поселилась в старом доме, который остался от деда Дениса. Развели 300 голов домашней птицы, посадили огород.

У Дениса была удаленная работа, он создавал и продвигал сайты. Татьяна занималась копирайтингом, помогала наполнять сайты.

К тому времени в Родинском было довольно много переселенцев. Самые активные организовали штаб помощи, который Татьяна иногда посещала, получала продуктовые наборы или средства гигиены. А вскоре и сама работала волонтером. Затем ей предложили стать партнером в программе по финансовой грамотности от USAID. Татьяна прошла тренинг для тренеров и стала обучать людей. Это была ее первая оплачиваемая работа.

Татьяна на тренингах

Как-то семья Шиленко решила установить в городском парке мангалы. На эту идею их натолкнули родинцы, которые жарили шашлыки возле гаражей. «В Донецке я не видела, чтобы на майские праздники люди жарили шашлык не на природе, а возле своих гаражей. Возможно, это было связано с тем, что не было мангалов. Однажды мы с Денисом пили кофе во дворе, и он предложил сварить мангалы из старого железного корыта, а потом установить их в парке для всех», – вспоминает Татьяна.

С помощью соседа-сварщика идею воплотили в жизнь. Из одного корыта получилось 4 мангала. Потом обратились к мэру Родинского, и он выделил урну и цемент. В городе шла опиловка деревьев, и возле мангалов появились столы и стулья из пней.

«Некоторые говорили, зачем вы это делаете, их все равно украдут. Можно сдать корыто на металл и купить детям конфеты. Накануне 1 мая мы установили мангалы, а когда в праздник пришли, чтобы пожарить шашлыки, то все мангалы были заняты. Было очень приятно, что наша идея востребована», – говорит Татьяна.

Спустя некоторое время к инициативе семьи Шиленко присоединились местные бизнесмены, и теперь в городском парке Родинского стоят уже 10 мангалов.

Мангалы для родинцев

Когда старший сын пошел в садик, у переселенки появилось немного свободного времени. Но в маленьком городке не было привычных кинотеатров, фитнес-центров и других мест для развлечения.

«Мне захотелось какой-то активной жизни: развлечений, интеллектуального досуга с интересными людьми. Но в Родинском этого не было. Я немного поныла, что живу в какой-то дыре, что на фоне Донецка Родинское – самое скучное место на земле. Что здесь нет никакого клуба по интересам или чего-то подобного, и некому его создать. А потом я внезапно поняла, что никто не придет и не создаст это для меня. Что все в моих руках и пустым нытьем делу не поможешь», – признается Татьяна.

Так родилась общественная организация «Инициативный центр "Толока"». Семья Шиленко подала заявку на конкурс от Международной организации по миграции (МОМ). Выиграли грант на 40 тыс. долл. и на эти деньги превратили местную библиотеку в Центр социокультурного развития. «Вначале сотрудники библиотеки отнеслись к нашему проекту настороженно. Они почему-то думали, что после ремонта я стану там работать вместо них. Но когда увидели результат, мнение поменялось», – вспоминает Татьяна Шиленко.

Через полгода МОМ объявила новую волну грантов. Но Татьяна хотела найти себе постоянную работу. Тогда коллектив библиотеки самостоятельно написал заявку и получил финансирование.

Татьяна и Денис участвовали еще в нескольких небольших проектах от разных международных организаций. Один из них – это площадка для воркаута. Семья помогла написать проект восьмиклассникам, которые занимались стритворкаутом, и защитили его («воркаут» в переводе с англ. – «тренировка», а уличные тренировки на открытых спортплощадках – «стритворкаут»).

Потом был проект «ДНК Покровска» совместно с партнерами. Там было много направлений: проведение этнофестиваля, создание коллекции этнокостюмов и многие другие инициативы. Несколько раз Татьяна ездила в страны Евросоюза с ознакомительными и обучающими визитами. Была в Чехии, Польше, Литве, Албании.

Далее были программы от международных фондов и обучение на многих тренингах.

Татьяна получила новый опыт, который помог найти постоянную работу – она стала проектным менеджером в общественной организации «Покровская платформа совместных действий», которая реализует социальные проекты одной из угольных компаний.

Татьяна Шиленко (слева)

Параллельно Татьяна вела активную спортивную и творческую жизнь: занималась в тренажёерном зале, восточными танцами, пела в местном дворце культуры, играла в любительском театре, шила, вязала, пекла торты, рукодельничала. Потом женщина задумалась, не попробовать ли себя на сцене.

В этот период семья Шиленко переехала из Родинского в Покровск. Денису предложили работу в Покровском горсовете, да и город этот в несколько раз больше. Соответственно, больше возможностей. Здесь Татьяна задумалась, не попробовать ли себя на сцене.

«Хочу играть в любительском театре. У меня есть единомышленники в Покровске?» – с этого поста Татьяны Моисеевой-Шиленко в Facebook все и началось. На ее призыв откликнулись несколько людей, так появился любительский «Первый театр Покровска». Просуществовал он недолго, но все же ребята отыграли премьерный спектакль (первое выступление состоялось 16 февраля 2019 года).

Премьерный спектакль «Первого театра Покровска»

Параллельно Татьяна пела, да и сейчас поет, в народном ансамбле «Злата». Причем музыкального образования у нее нет, просто было сильное желание петь.

вВ народном ансамбле «Злата»

А во время карантина закрылись магазины и пр. и Татьяна в Facebook создала группу «Онлайн рынок Покровска и Мирнограда», в которой свои предложения могли выставлять местные предприниматели, чья деятельность была приостановлена. Здесь можно купить мясо, сыры, колбасы, чай, кофе, защитные маски, товары для рукоделия, нижнее белье и товары для дома. Найти полезные советы, получить консультацию и помощь единомышленников. Начали подтягиваться предприниматели из других городов области.

«Недавно мне попался такой термин как "мультипотенциал". Это когда человек не может себя реализовать только в одном направлении. Я поняла, что это про меня. Всегда завидовала людям, у которых есть только одно призвание. А я себя до сих пор не нашла. Мне все интересно и на все находится энергия, но только пока мне это интересно», – резюмировала Татьяна Шиленко.