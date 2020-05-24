В апреле КПВВ на Донбассе смогли пройти только 102 человека (Инфографика)

В течение апреля линию разграничения на Донбассе в обоих направлениях пересекли 102 человека. Из них через контрольные пункты въезда-выезда в Донецкой области – 57 человек, а через КПВВ «Станица Луганская» – 45 человек. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины.

С начала карантина пересечение линии разграничения разрешается только в критично важных случаях (смерть родственников, необходимость в лечении). Поэтому в апреле пассажиропоток через КПВВ на 99,98% ниже, чем в марте.

В Донецкой области из 4-х КПВВ пересечение осуществлялась только на трех:

КПВВ «Майорское» пересекли 4 человека и 2 единицы транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» пересекли 32 человека и 30 единиц транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» пересекли 21 человек и 0 единиц транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 0 человек и 0 единиц транспортных средств.

Кроме того, по информации Государственной фискальной службы Украины, через КПВВ «Новотроицкое» в «ДНР» международными гуманитарными организациями было доставлено 121 тонна продуктов питания, 9 тонн медикаментов и медоборудования.

«Для предотвращения пандемии, которую может вызвать COVID-19, продолжают действовать ограничения путешествия через КПВВ, пропуск через линию разграничения лиц и транспортных средств не будет осуществляться до отдельного распоряжения, гуманитарная помощь на временно оккупированных территориях предоставляется систематически», – заключили в Минреинтеграции.