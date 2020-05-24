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Политики и активисты Украины подписали обращение к американскому политикуму

24.05.20 14:10

Десятки украинских политических деятелей, дипломатов, общественных активистов подписали обращение к американскому политикуму по поводу двусторонних отношений между Украиной и США. Об этом сообщает пресс-служба Киевского форума по безопасности.

Обращение было подписано 22-23 мая, и обнародовано сегодня.

«Мы, представители украинских политических сил, общественной среды и экспертных сообществ, с глубокой тревогой наблюдаем, как с новой силой разворачивается кампания по втягиванию Украины в избирательные соревнования в Соединенных Штатах», – говорится в обращении.

Обмечается, что в Украине высоко ценят поддержку ее независимости, безопасности и западного курса со стороны американского народа.

Подписанты призывают «весь американский политикум различать позицию новой Украины, которая выступает за единство мероприятия и действует на объединение мировой демократии, и теми силами, которые стремятся превратить политические процессы в нашей стране в токсический повод для раздора среди наших партнеров».

«Выступаем против нечестной игры на политических противоречиях в Америке. Не выбираем ни одной из сторон, а поддерживаем каждую из них так же, как они вместе помогают нашей независимости. Отделяеем позицию нашего народа от действий политиков, инспирированных Москвой. Осуждаем враждебные провокации, цель которых отдалить наши народы», – подчеркивается в обращении.

«Мы верим в стратегическое партнерство Украины и США. Не допускаем взаимного недоверия и сомнения. Будем и действуем вместе во время больших испытаний», – заключают авторы обращения.

Обращение о украинско-американском стратегическом партнерствое подписали, в частности:

  • Арсений Яценюк, председатель Киевского форума, времьер-министр Украины (2014-2016);
  • Александр Турчинов, председатель Верховной Рады Украины (2014), секретарь СНБО (2014-2019);
  • эксперты Оксана Забужко, Иосиф Зисельс, Мирослав Маринович, Евгений Захаров, Игорь Козловский;
  • дипломаты Владимир Василенко, Владимир Огрызко, Даниил Лубкивский Роман Бессмертный;
  • бывшие послы Украины в США Юрий Щербак, Валерий Чалый, Александр Моцик;
  • народные депутаты Клымпуш-Цинцандзе, Ирина Геращенко, Соломия Бобровская, Николай Княжицкий;
  • журналисты Николай Рябчук, Виталий Портников, Мирослава Барчук, Владимир Ермолленко, Вахтанг Кебуладзе;
  • бывшие чиновники Лилия Гриневич, Остап Семерак, Сергей Квит;
  • и многие другие.

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