В День рождения клуба: «Шахтер» сыграл первый матч после карантина (Фото, видео)

Сегодня, 24 мая, в 84-ю годовщину создания клуба, «Шахтер» провел первый контрольный матч после продолжительной паузы. Об этом сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».

На поле тренировочного комплекса в Святошино «горняки» приняли лидера Первой лиги львовский «Рух». Футболисты «Гахтера» провели спарринг после фактически 2 месяцев без футбола. Игра началась в 11:00.

Главный тренер «Шахтера» предоставил возможность всем, кто был готов сыграть. В матче приняли участие 26 футболистов, в том числе все 4 вратаря.

Финальный свисток зафиксировал победу «Шахтера» над «Рухом» с крупным счетом – 4:1 (1:1). Голы забили: 0:1 Брикнер (9), 1:1 Соломон (10), 2:1 Марлос (64, пен.), 3:1 Коноплянка (72), 4:1 Мораес (85).

Фото пресс-службы ФК «Шахтер»

«Мы долго оставались без футбола, и важно было испытать себя именно в спарринге. Ведь на тренировках часто перестраховываешься, где-то бережешь ноги. А игра есть игра… Тренеры распределили силы так, чтобы каждый футболист провел по тайму, почувствовал игровой тонус. Все ребята молодцы. Выложились и добыли победу. Думаю, «Руху» было тяжело. Недавно львовяне проводили спарринг и во втором тайме физически где-то не выдержали. Каждый решает свои задачи. Наша цель неизменна – выиграть чемпионат», – прокомментировал Тарас Степаненко.

Он напомнил, что игроки «Шахтера» 11 мая сдали тесты на коронавирус, и после получения результатов начали тренироваться. «Три недели – вполне достаточно, чтобы быть готовыми функционально», – отметил Степаненко относительно подготовки к возобновлению Чемпионата Украины по футболу.

Прямая трансляция матча стала первой на клубном телеканале Shakhtar TV: