Спасите нашу школу: В «ЛНР» «мэру» Стаханова «приглянулось» здание учебного заведения

В «ЛНР» в городе Ирмино (подчинен городу Стаханову) уже два года пытаются закрыть одну из двух школ. Об этом сообщают родители в соцсетях.

В Ирмино всего две школы – № 12 и № 13. СШ №12 – неполная средняя, отапливаемая углем, нередко страдающая от зимних холодов, с туалетом на улице. Но закрыть хотят СШ №13, в которой есть столовая, здание отапливается от газовой котельной. Вернее, власти Стаханова (после переименования Кадиевка) предлагают учеников и педагогов перевести в 12-ю школу, а здание 13-й забрать.

Жители отмечают, что учебное заведение пытаются закрыть уже 2 года, но родители и педагогический коллектив противились этому. В прошлом году из-за этого возник скандал – тогда школу хотели отдать под размещение «казачьего полка имени Платова». В город даже приезжали представители «минобразования ЛНР» и «народной милиции» (армия «республики»). Однако после встречи родителей с военными, те отказались от идеи дислоцироваться на базе учебного учреждения.

Но 21 мая этого года в школу приехала ликвидационная комиссия.

«Говорят, мол, в школе недостаточно детей, хотя их практически столько же, сколько и в 12-й. Там есть проблемы с преподавательским составом, и возглавляет учреждение молодой человек – выпускник вуза, у которого еще недостаточно опыта для руководителя-хозяйственника. Но почему должна закрываться именно наша школа? Мы готовы принять детей и весь педколлектив во главе с директором из школы № 12 в СШ №13, где есть все условия для детей. К тому же площади в нашей школе позволяют создать подготовительные классы – родители вкладывают средства и свои силы в ремонт помещения и здания, и только вопрос окон остается по сей день открытым», – говорится в обращении родителей.

Комиссия апеллирует якобы «аварийным состоянием» здания СШ № 13, хотя оно в целом в целом нормальное, есть лишь некоторые проблемы с крышей, но СШ №12 находится в куда худшем состоянии.

В группе «Луганский инсайд» сообщают, что учителей обязали донести до родителей, что «закрытие школы в их интересах». Основными инициаторами закрытия школы №13 являются «мэр» Стаханова Сергей Жевлаков и «начальник управления образования» Стаханова Юлия Иова.

«Директор школы Сергей Бобрикович даже не в состоянии объяснить что будет со школой, на него оказывает давление администрация города Стаханова с требованием "решить вопрос как можно быстрее". Зачем мэру Стаханова понадобилось здание этой школы, и чьи интересы он лоббирует пока сложно сказать», – резюмируют родители.