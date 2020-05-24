Во время карантина украинцы ощутили плюсы работы «на удаленке», – опрос

После завершения карантина 40% украинцев хотели бы работать и дальше в удаленном режиме. Таковы данные очередной волны опроса «Градус здоровья Украины. Обратная связь»*, которая проводилось 21-22 мая.

В целом украинцы (63%) положительно оценивают действия власти относительно защиты населения от коронавируса и 70% поддерживают вводимые карантинные ограничения.

Но 37% украинцев считают, что после послабления карантина с 22 мая число инфицированных коронавирусом увеличится. При этом 28% считают, что количество заболевших останется примерно на том же уровне. И только 17% считают, что заражений будет меньше.

На нынешнем этапе карантина 62% опрошенных продолжают работать – одни полный рабочий день, другие – частично.

Из работающих почти половина опрошенных перешли на удаленный режим работы. Причем, после завершения карантина 40% хотели бы оставить такую форму работы.

В период карантина у 43% респондентов доход уменьшился, а 23% из-за карантина вообще лишились заработка.

* «Градус здоровья Украины. Обратная связь» – совместный проект Медиа Группы Украина и исследовательской компании Gradus Research. Исследование проведено на базе онлайн-платформы Gradus, 21-25 мая, метод – самозаполнение. Объем выборки – 900 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет в городах 50+. Сумма процентов в графиках и диаграммах округлена. Погрешность выборки не превышает 3,12%.