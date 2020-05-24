Под Киевом подросток застрелил ветерана батальона «Айдар»

В Вышгороде (Киевская обл.) был убит ветеран добровольческого батальона «Айдар» Игорь Корниенко (позывной «Корней»), который участвовал в АТО на Донбассе. Об этом сообщается на Facebook-странице батальона.

Отмечается, что ЧП произошло в Вышгороде в ночь на 22 мая. «Около 3 часов ночи четверо подростков на улице Днепровской застрелили нашего собрата. Троих задержали, четвертый разыскивается», – говорится в сообщении.

Согласно версии полиции, произошло столкновение между группой молодых подростков и двумя взрослыми мужчинами. Во время драки один из подростков заметил в сумке у своего противника охотничий карабин. Он выхватил ружье и совершил прицельный выстрел в ветерана АТО. От полученного огнестрельного ранения 45-летний житель Вышгорода скончался на месте происшествия.

В это время другой подросток со всей силой ударил второго мужчину, который потерял сознание. После чего нападавшие скрылись в неизвестном направлении. Придя в себя, травмированный мужчина вызвал полицию.

На месте происшествия полицейские изъяли карабин МКМ-072СБ и патроны.

«Установлены и задержаны все участники инцидента. Ими оказались четверо несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет, и один 19-летний парень», – уточнили в управлении полиции Киевской области.

В умышленном убийстве 45-летнего жителя подозревается 16-летний парень, который приехал из Сумщины.

По данному факту возбуждено два уголовных производства по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.