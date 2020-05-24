По почте или электронно: Путин подписал закон о дистанционном голосовании на выборах

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает дистанционное голосование на федеральных и местных выборах, а также референдумах. Документ содержится на официальном интернет-портале правовой информации РФ, передает «Громадське радіо».

В рамках закона Центральная избирательная комиссия может организовать голосование по почте или дистанционное электронное голосование. Авторы закона объясняли, что такие поправки нужны из-за ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

В то же время Путин подписал закон, запрещающий баллотироваться на любые выборные должности людям, осужденным за ряд преступлений средней тяжести, в частности, тем, кого в РФ осудили по статье «неоднократное нарушение правил проведения митинга». Также в перечне есть статья за «публичные призывы к экстремизму с использованием интернета или СМИ».

Запрет выставлять свою кандидатуру на выборах действует в течение 5-ти лет после снятия или погашения судимости.

Отметим, что 8 мая президент Польши Дуда подписал закон, который разрешает проведение президентских выборов по почте. В законе говорится, что голосование по почте является единственным способом волеизъявления на выборах президента 2020 года, которые должны были состояться 10 мая, но голосование не произошло.