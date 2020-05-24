За два года ни один не понес наказание: Как работают «черные лесорубы» на Донетчине

В Донецкой области за 2018-2019 годы ни одно дело о «черных лесорубах» не дошло до суда, хотя правоохранителям было передано свыше 130 материалов. Для борьбы с незаконной вырубкой нужно реализовать несколько моментов, в том числе решить вопрос с зарплатой лесничих. Об этом рассказал начальник Донецкого областного управления лесного и охотничьего хозяйства Виктор Стороженко.

Он пояснил, что в регионе есть леса, которые принадлежат Донецкому облуправлению лесного и охотничьего хозяйства, а есть леса «Укрзализныци», облавтодора, КП «Вода Донбасса». Каждая из данных организаций обязана следить за собственными угодьями, в том числе предупреждать незаконную вырубку.Также есть и полезащитные лесополосы, с принадлежность которых еще полностью не определились.

По словам Стороженко, в этом году объемы незаконной вырубки в лесах облуправления лесного хозяйства остались на прежнем уровне. «С начала года в области проведено 270 рейдов, 14 рейдовых бригад ежедневно выезжают на патрулирование. Но мы сейчас проводим рейды не только по своим лесам, но и по полезащитной полосе. Объемы незаконной рубки деревьев в этом году сохранились на уровне прошлого года. Это в наших лесах. Выявлено 11 случаев незаконных рубок на 73 куб. метра, сумма ущерба составила чуть более 600 тыс. грн. Материалы составлены и переданы в правоохранительные органы, но главное – что скажет суд», – пояснил он.

При этом Стороженко признал, что в большинстве случаев дела до судов не доходят. «В основном люди не получают наказаний. За 2018-2019 годы мы передали более 130 материалов в правоохранительные структуры. Но ни одно дело не дошло до суда», – констатировал он.

В борьбе с браконьерами помогает введенный указом президента Украины обязательный электронный учет деревьев, такие базы должны вести все лесопользователи. Но на Донетчине не все ведомства их создали. «На сегодняшний день электронный учет введен только в нашем управлении, в национальном парке "Святые горы" в Святогорске и в коммунальном предприятии "Вода Донбасса". Ни "Укрзализныця", ни облавтодор не ввели электрический учет древесины и не исполняют этот указ президента», – сообщил Стороженко.

Он напомнил, что сейчас каждая машина, которая выезжает из леса с древесиной должна иметь электронный чип и электронную товарную накладную, по которым можно проверить – законная это или нет вырубка. «Недели 3 назад мы в поселке Черкасское задержали с полицией Славянского района машину с дубовыми дровами, и там были выписаны документы от непонятно каких ФЛП, и часто такое проходит», – сказал начальник управления.

В лесах облуправления стоимость лесорубного билета чисто символическая – 5 грн. «Это документ строгой отчетности, он с водяными знаками, с серийным номером. Но лесорубный билет можно продавать только тем ведомствам, у которых есть электронный учет древесины», – рассказал чиновник.

Он отметил, что в принципе, «в наших лесах все налажено, и в них воровать удается только ночью».

«Черные лесорубы» также используют пробелы в законодательстве. Например, до сих пор в регионе полностью не определено, кто является хозяином полезащитных полос. Соответственно, не решено, какой орган может выдавать лесорубный билет для работы здесь и осуществлять вырубку. «Они этим пользуются и пользуются очень здорово. Особенно, когда проводится досудебное расследование, и вот такие пробелы играют решающую роль. Но было совещание прокурора области с участием полиции, СБУ, на котором сообщили, что сейчас можно использовать земельный кадастр – в нем посмотреть, кому эта полоса принадлежит, и кому нанесен ущерб и в каком размере. И тогда хоть будет, что предъявить в суде. Раньше данные посадки были закреплены за колхозами, и у них был хозяин. И сейчас в области проходит инвентаризация именно таких лесополос, и они ставятся на учет в громады. И после этого громады смогут проводить работы по защите своих полезащитных полос и бороться с "черными лесорубами"», – рассказал Стороженко.

Еще одна из проблем, которая влияет на качество борьбы с браконьерами, – низкая заработная плата у лесничих. «Он охраняет лес на десятки миллионов гривен, а у него зарплата в 3500 грн. Если государство повернется к ним лицом, и приравняет к правоохранительным органам и их зарплатам, тогда будет порядок. Нужно начать с низов – дать людям достойную заработную плату и технику, а не чтобы он пешком бегал за браконьерами, у которых приборы ночного видения и электропилы, которых даже не слышно», – акцентировал чиновник.

По мнению Стороженко, самый эффективный метод в борьбе с «черными лесорубами» – ужесточение законодательства. Что наказание должны нести не только те, кто продает ворованную древесину, но и те, кто ее покупает. «И покупают же не только на дрова. Есть же в области нелегальные пилорамы, которые перерабатывают древесину – и это самый главный бич. Если это прикрыть, то никто не будет воровать. Если будет наказание за то, что я купил ворованную древесину – тогда будет порядок», – резюмировал он.

Как сообщалось ранее, в этом году 18-летний парень был приговорен судом Краматорска за незаконную вырубку деревьев в Региональном ландшафтном парке «Краматорский». Сумма ущерба была 31 тыс. грн. Парня осудили к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком 1 год.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»