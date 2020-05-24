Заморозка конфликта: Основные решения по Донбассу могут быть летом-осенью

Последние заявления «Л-ДНР» о мобилизации боевой готовности для противодействия украинской армии, – это лишь заявления, которые не имеют под собой реальных попыток к действию. При этом основные решения по Донбассу будут приняты летом-осенью. Такое мнение высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, передает «Громадське радіо».

«Таких заявлений было очень много – уже более десятка, пожалуй. Делал их уже покойный [первый "глава ДНР" Александр] Захарченко и многие другие деятели – о том, что они на Киев пойдут и во Львов придут и тому подобное. Все осталось на уровне заявлений, ведь заявления делать – это хорошо, а как доходит до дела, то мы видим, что украинские военные сдерживают и держат линию разграничения. Это просто делается для того, чтобы постоянно повышать внимание и держать в напряжении», – считает Мусиенко.

Он отметил, что сейчас украинская разведка фиксирует перемещение техники на украинской границе с российской стороны. «И здесь два момента: либо это передислокация военных, которые есть сейчас, и другой момент – иногда с территории России на неподконтрольные территории Украины приезжают российские военные на военные учения», – сказал эксперт.

«Но, если в целом посмотреть на конъюнктуру, которая есть, то эти вояжи [куратора "Л-ДНР" от Кремля Дмитрия] Козака Берлин и попытки усилить Минскую группу свидетельствуют о том, что Россия ищет возможности договориться. И договориться, возможно, о том, чтобы действительно прекратить огонь и на некоторое время заморозить конфликт, так как цены на нефть пошли сильно вниз, а тут еще коронавирус и много других факторов, которые заставляют их искать выхода из санкций. Иначе в экономике будет страшный провал», – пояснил Мусиенко.

По его мнению, глобально проблема Донбасса будет решаться летом-осенью на очередном раунде встреч и консультаций в рамках Нормандской четверки. В частности, Россия, возможно, уже будет готова к следующим решениям и компромиссам:

прекращение огня и дальнейшее взаимное разведение сил и средств;

могут быть выведены отдельные виды тяжелого вооружения вообще из Украины;

может пойти на расширение миссии ОБСЕ так, чтобы она могла более широко патрулировать неподконтрольную Украине территорию.

«То есть я веду к тому, что можно будет достичь очень осторожных договоренностей о замораживании конфликта на линии соприкосновения и прекращения обстрелов», – резюмировал Мусиенко.