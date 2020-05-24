Пять шагов: Министр соцполитики рассказала о новых этапах пенсионной реформы

В 2021-2022 годах планируется начало нового этапа пенсионной реформы, который должен разрешить базовые противоречия действующей солидарной пенсионной системы и исправить законодательные недоработки. Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.

Она отметила, что правительство готовит широкую пенсионную реформу, уже есть ее проект. «Президент поставил задачу, что пенсия должна максимально достичь размеров реального прожиточного минимума. И правительство разработало комплексный подход, который дает понять – какая модель пенсионной системы нам подходит – и для нынешних пенсионеров, которых сегодня 1,3 млн, и для будущих», – сказала министр.

Лазебная дополнила, что сейчас среди главных проблем людей пожилого возраста:

низкий размер пенсий;

большой разрыв между размерами пенсий;

есть категории граждан, пенсии который не подпадают под ежегодную индексацию;

не четко определена дата индексации пенсий.

И все эти проблемы должны разрешиться в результате реформы. Но правительство уже разработало определенные социальные инициативы.

«Первое. Для более миллиона пенсионеров, которым исполнилось 75 лет, мы хотим установить ежемесячную надбавку к пенсиям в размере около 500 грн, как это сейчас действует в отношении 80-летних», – сказала Лазебная.

Второе – планируется законодательно установить дату индексации пенсий. «Для того, чтобы не было спекуляций. Потому что и пенсионеры не знают, когда им ждать индексацию, и идут политические спекуляции вокруг этого вопроса», – отметила министр.

«Третье – мы хотим установить индексацию для тех пенсионеров, которые сейчас ее лишены. Это и работники органов местного самоуправления, и научные работники, журналисты и пр. Мы хотим исправить эту несправедливость», – пояснила чиновница.

Четвертое – повышение пенсий отдельным категориям. «Мы сегодня работаем над повышением пенсий людям, которые имеют более чем 40 лет стажа, но сегодня получают маленькие пенсии», – рассказала Лазебная.

Кроме того, сегодня есть проблема, когда люди не могут заработать страховой стаж. «Например, родители, которые ухаживают за детьми с редкими заболеваниями. Мы для них хотим установить возможность досрочного выхода на пенсию», – сказала Лазебная.

Пятое – будет внедряться накопительная пенсионная система. Она напомнила, что пенсионная реформа идет в Украине с 2003 года, и в первоначальном документе был указан переход от нынешней солидарной системы (когда все получают пенсии из одного источника – из Пенсионного фонда) к накопительной. «Но за эти 16 лет никто ничего не сделал. Мы только говорили, что нужно делать. И это время утраченных возможностей. И сегодня нам уже нужно начинать внедрять эту систему. Потому что, во-первых, у нас плохая демография. Во-вторых, у нас теневая экономику убивает солидарную систему. И если 10 лет тому назад пенсия составляла 50% заработка, то сегодня это 28%. Поэтому нам необходима сегодня накопительная система, которая даст людям возможность накопить себе на старость», – рассказала министр.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Інтер»