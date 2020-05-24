Район Авдеевки, Красногоровки, Старогнатовки: На Донбассе сегодня зафиксировано 7 обстрелов

Сегодня, 24 мая, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«Украинские защитники дали захватчикам жесткий ответ. Почувствовав на себе действие наших дежурных огневых средств, оккупанты отказались от дальнейшей активности», – говорится в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник:

со 122 мм артиллерийских систем обстреливал окраины Каменки;

рядом с Авдеевкой выпустил 20 мин 82-го калибра, а также применял ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие;

по окрестностям Красногоровки оккупанты вел огонь из 82 мм минометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

украинские позиции в районе Старогнатовки дважды обстреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

«Украинских военнослужащих, выполняющих задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Орехово вооруженные формирования Российской Федерации дважды обстреляли, используя 120 мм минометы – 12 мин, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие», – добавили в штабе ООС.

Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было. Потери противника уточняются.